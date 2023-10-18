Испания18 октября 2023, 18:06 | Обновлено 18 октября 2023, 18:33
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Мичел САНЧЕС: «Довбик все еще не освоил язык»
Главный тренер испанской «Жироны» – об адаптации Артема Довбика
18 октября 2023, 18:06 | Обновлено 18 октября 2023, 18:33
670
2
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Санчес рассказал об адаптации в команде украинского форварда Артема Довбика.
– Сколько процентов потенциала Довбика мы видели?
– Процентов 60-70 максимум. Он все еще не освоил язык и не понял некоторых концепций в игре. Ему есть куда расти, и он будет расти.
В нынешнем сезоне в составе «Жироны» 26-летний Артем Довбик сыграл девять матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
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Забив три роки?)))
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