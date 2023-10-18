Мичел САНЧЕС: «Довбик все еще не освоил язык»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Санчес рассказал об адаптации в команде украинского форварда Артема Довбика.

– Сколько процентов потенциала Довбика мы видели?

– Процентов 60-70 максимум. Он все еще не освоил язык и не понял некоторых концепций в игре. Ему есть куда расти, и он будет расти.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» 26-летний Артем Довбик сыграл девять матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.