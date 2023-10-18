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Испания
18 октября 2023, 18:06 | Обновлено 18 октября 2023, 18:33
670
2

Мичел САНЧЕС: «Довбик все еще не освоил язык»

Главный тренер испанской «Жироны» – об адаптации Артема Довбика

18 октября 2023, 18:06 | Обновлено 18 октября 2023, 18:33
670
2
Мичел САНЧЕС: «Довбик все еще не освоил язык»
diaridegirona.cat. Мичел Санчес

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Санчес рассказал об адаптации в команде украинского форварда Артема Довбика.

– Сколько процентов потенциала Довбика мы видели?

– Процентов 60-70 максимум. Он все еще не освоил язык и не понял некоторых концепций в игре. Ему есть куда расти, и он будет расти.

В нынешнем сезоне в составе «Жироны» 26-летний Артем Довбик сыграл девять матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Артем Довбик Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига
Источник Diari de Girona
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Juzik
Забив три роки?)))
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