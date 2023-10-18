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  4. Мозес ДЖАРДЖУ: «Будковский – это машина по забиванию голов»
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 17:22 | Обновлено 18 октября 2023, 18:05
613
0

Мозес ДЖАРДЖУ: «Будковский – это машина по забиванию голов»

Защитник «Полесья» рассказал о партнерах в житомирском коллективе

18 октября 2023, 17:22 | Обновлено 18 октября 2023, 18:05
613
0
Мозес ДЖАРДЖУ: «Будковский – это машина по забиванию голов»
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Защитник «Полесья» Мозес Джарджу рассказал о партнерах в житомирском коллективе.

– С кем из футболистов ты общаешься больше всего и кто больше всего помогает в адаптации?

– Есть несколько игроков, с которыми я общаюсь тесно. Особенно это Филипп Будковский, нападающий. Он всегда проявляет внимание, коммуницирует со мной, переспрашивает все ли в порядке и нуждаюсь ли я в чем-то. И во многом он помогает найти общий язык с остальными ребятами. Иногда он может и пошутить и по-дружески подколоть.

– За этот довольно недолгий период выдели трех футболистов и расскажи, чем именно они тебя поразили?

– Могу сразу же заметить, что на меня произвел впечатление Бени Макуана. Он очень быстрый футболист и быстро двигается с мячом. Филипп Будковский – это машина по забиванию голов. Он забивает в ворота, в какой бы точке ни получил мяч. Третий – это Сергей Чоботенко. Поражает его хладнокровие и техника.

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Мозес Джарджу Филипп Будковский Бени Макуана Сергей Чоботенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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