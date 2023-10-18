Мозес ДЖАРДЖУ: «Будковский – это машина по забиванию голов»

Защитник «Полесья» Мозес Джарджу рассказал о партнерах в житомирском коллективе.

– С кем из футболистов ты общаешься больше всего и кто больше всего помогает в адаптации?

– Есть несколько игроков, с которыми я общаюсь тесно. Особенно это Филипп Будковский, нападающий. Он всегда проявляет внимание, коммуницирует со мной, переспрашивает все ли в порядке и нуждаюсь ли я в чем-то. И во многом он помогает найти общий язык с остальными ребятами. Иногда он может и пошутить и по-дружески подколоть.

– За этот довольно недолгий период выдели трех футболистов и расскажи, чем именно они тебя поразили?

– Могу сразу же заметить, что на меня произвел впечатление Бени Макуана. Он очень быстрый футболист и быстро двигается с мячом. Филипп Будковский – это машина по забиванию голов. Он забивает в ворота, в какой бы точке ни получил мяч. Третий – это Сергей Чоботенко. Поражает его хладнокровие и техника.