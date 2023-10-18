Витор Роке: «Рональд Араухо очень хотел видеть меня в Барселоне»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке рассказал, как Рональд Араухо убеждал его перейти в «Барселону»:

«Рональд Араухо начал звонить мне еще тогда, когда я не подписал контракт с «Барселоной». Он прислал сообщение моему партнеру по команде и попросил его сказать мне, чтобы я переходил в «Барселону».

Он хотел заставить меня перейти в «Барсу» любой ценой! Затем он добавил, что уже ждет меня».

Напомним, «Барселона» приобрела Витора Роке летом 2023 года за 35 миллионов евро, но пока игрок на правах аренды выступает за свой родной клуб. В 22 матчах этого розыгрыша бразильской Серии А 18-летний Витор забил 11 голов и отдал 3 ассиста в 22 матчах.