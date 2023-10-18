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  4. Гарри КЕЙН: «Отбор кажется легким, но это не так»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 16:41 |
417
1

Гарри КЕЙН: «Отбор кажется легким, но это не так»

Форвард сборной Англии – о победе над Италией

18 октября 2023, 16:41 |
417
1
Гарри КЕЙН: «Отбор кажется легким, но это не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаррі Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы 3:1 над Италией, благодаря которой команда досрочно вышла на Евро-2024:

«Иногда отбор кажется легким, но это не так, поэтому игрокам нужно отдать должное. У нас была одна из самых сложных групп, в последние годы вы видели, как некоторые топовые сборные не попадали на крупные турниры. То, что мы прошли квалификацию за две игры до конца лишь показывает, что мы идем верным путем.

Мы сыграли действительно хорошо. Даже когда мы проигрывали 0:1, паники не было. Мы сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что делали на протяжении всего отбора, и были вознаграждены во втором тайме.

Последние несколько лет мы достаточно стабильно обыгрывали большие сборные. Победить в Италии – это одно, но закрепив это дома, с комфортным для нас счетом, мы продемонстрировали зрелость».

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу Англия - Италия Евро-2024
Источник BBC
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mist76
І ця злість була на користь України
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