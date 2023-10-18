Джонни Эванс думал о завершении карьеры перед переходом в МЮ
Ветеран сомневался в своей способности играть в футбол из-за травм
Североирландский защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс думал о завершении карьеры перед подписанием контракта с «дьяволами», сообщает издание 90min.
35-летний игрок пропустил более 30 матчей в прошлом сезоне из-за травмы берцовой кости, поэтому начал сомневаться в своей способности играть в футбол.
Интересно, что получить контракт от «Манчестер Юнайтед» помогли как раз таки травмы. Из-за дефицита центральных защитников во время предсезонной подготовки Эрик тен Хаг решил пригласить Джонни Эванса на несколько товарищеских матчей. Бывший игрок «МЮ» не отказался. Своей игрой он поразил главного тренера «дьяволов», поэтому получил полноценный контракт до конца сезона.
Джонни Эванс уже приносит пользу «Ман Юнайтед». В этой кампании на его счету 214 минут на поле и 1 голевая передача.
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