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  4. Алексей СЫЧ: «Верес – боевая команда и нас ожидает непростой поединок»
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 15:57 |
145
0

Алексей СЫЧ: «Верес – боевая команда и нас ожидает непростой поединок»

Защитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу против «Вереса»

18 октября 2023, 15:57 |
145
0
Алексей СЫЧ: «Верес – боевая команда и нас ожидает непростой поединок»
ФК Рух. Алексей Сыч

Правый защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от игры 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса»:

«Верес» – боевая команда и нас ожидает непростой поединок. Они будут играть дома, поэтому это еще больше их будет мотивировать. Впрочем, мы не выделяем соперников и готовимся в обычном для нас режиме, ведь нам важно играть в свой футбол.

Сейчас была пауза на матчи сборных, но мы продолжали тренировочный процесс и набирали кондиции, поэтому в этой игре команда будет в оптимальной форме. Нужно показать полную самоотдачу и тогда можно рассчитывать на положительный для нас результат.

Что касается сильных сторон «Вереса», то они хорошо борются и демонстрируют хорошие результаты в домашних матчах. Наш соперник сейчас находится в нижней части таблицы. Трудно играть против таких мотивированных команд, которые качественно обороняются».

Поединок между «Вересом» и «Рухом» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.

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Алексей Сыч чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух
Источник ФК Рух Львов
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