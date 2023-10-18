Алексей СЫЧ: «Верес – боевая команда и нас ожидает непростой поединок»
Защитник «Руха» рассказал о подготовке к матчу против «Вереса»
Правый защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился ожиданиями от игры 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса»:
«Верес» – боевая команда и нас ожидает непростой поединок. Они будут играть дома, поэтому это еще больше их будет мотивировать. Впрочем, мы не выделяем соперников и готовимся в обычном для нас режиме, ведь нам важно играть в свой футбол.
Сейчас была пауза на матчи сборных, но мы продолжали тренировочный процесс и набирали кондиции, поэтому в этой игре команда будет в оптимальной форме. Нужно показать полную самоотдачу и тогда можно рассчитывать на положительный для нас результат.
Что касается сильных сторон «Вереса», то они хорошо борются и демонстрируют хорошие результаты в домашних матчах. Наш соперник сейчас находится в нижней части таблицы. Трудно играть против таких мотивированных команд, которые качественно обороняются».
Поединок между «Вересом» и «Рухом» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.
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