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  4. Тренер Ньюкасла может заменить Саутгейта в сборной Англии
Англия
18 октября 2023, 15:45 |
218
0

Тренер Ньюкасла может заменить Саутгейта в сборной Англии

Контракт тренера сборной Англии истекает после Евро-2024

18 октября 2023, 15:45 |
218
0
Тренер Ньюкасла может заменить Саутгейта в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Контракт главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта истекает после Евро-2024. У Футбольной ассоциации Англии есть сомнения в том, что он хочет продлить соглашение, поэтому уже начали искать потенциальную замену на случай, если Саутгейт решит покинуть свой пост.

Приоритетный вариант – главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли.

Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. Он выводил команду в финал Евро-2020, а также в полуфинал ЧМ-2018, на котором его команда завоевала бронзовые медали.

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Эдди Хау Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Ньюкасл
Источник 90min
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