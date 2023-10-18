Тренер Ньюкасла может заменить Саутгейта в сборной Англии

Контракт главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта истекает после Евро-2024. У Футбольной ассоциации Англии есть сомнения в том, что он хочет продлить соглашение, поэтому уже начали искать потенциальную замену на случай, если Саутгейт решит покинуть свой пост.

Приоритетный вариант – главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли.

Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. Он выводил команду в финал Евро-2020, а также в полуфинал ЧМ-2018, на котором его команда завоевала бронзовые медали.