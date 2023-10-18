Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити
Хулиан Альварес может переехать в Каталонию
Каталонская «Барселона» нацелилась на аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает испанское издание Sport.es.
Руководство «сине-гранатовых» активно ищет потенциальную замену для Роберта Левандовски, которому уже 35 лет. Но оформить трансфер 23-летнего футболиста будет невероятно сложно, ведь его контракт действует до конца сезона 2027/28, а «Ман Сити» не хочет продавать свою молодую звезду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 80 миллионов евро.
В этом сезоне чемпион мира 2022 года стал игроком основного состава «горожан». В 13 матчах на его счету 6 забитых мячей и 5 голевых передач.
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