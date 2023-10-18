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  4. Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити
Англия
18 октября 2023, 15:49 |
252
0

Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити

Хулиан Альварес может переехать в Каталонию

18 октября 2023, 15:49 |
252
0
Барселона нацелилась на нападающего Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» нацелилась на аргентинского нападающего английского «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, сообщает испанское издание Sport.es.

Руководство «сине-гранатовых» активно ищет потенциальную замену для Роберта Левандовски, которому уже 35 лет. Но оформить трансфер 23-летнего футболиста будет невероятно сложно, ведь его контракт действует до конца сезона 2027/28, а «Ман Сити» не хочет продавать свою молодую звезду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Альвареса в 80 миллионов евро.

В этом сезоне чемпион мира 2022 года стал игроком основного состава «горожан». В 13 матчах на его счету 6 забитых мячей и 5 голевых передач.

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Хулиан Альварес Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Роберт Левандовски
Источник Sport.es
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