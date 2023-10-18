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18 октября 2023, 15:31 |
118
0

Дмитрий ГОДЯ: «Был очень рад представлять свою страну»

Игрок «Вереса» прокомментировал поездку в юношескую сборную Украины

18 октября 2023, 15:31 |
118
0
Дмитрий ГОДЯ: «Был очень рад представлять свою страну»
НК Верес. Дмитрий Годя

Игрок ривненского «Вереса» Дмитрий Годя прокомментировал поездку в юношескую сборную Украины на Seoul Cup:

«Очень рад был представлять свою страну на международном уровне. Вызов в сборную Украины – это большая честь для каждого футболиста. Поездка на Seoul Cup – это первое для меня приглашение в лагерь сборной. Хотел как можно лучше проявить себя.

Тренировочный процесс в сборной несколько отличается от занятий в клубе. Это немного другой уровень. Здесь нужно быстрее думать и играть, ведь ты представляешь сборную Украины и свое государство.

Свое выступление в Сеуле оцениваю хорошо. Но чувствую, что можно было и лучше проявить себя.

Относительно матчей, которые запомнились – наверное, это дебютная моя игра, в которой отметился ассистом. А также – матч против сборной Марокко, ведь мы проигрывали – 0:2 и смогли перевернуть игру и выиграли – 4:3. Эмоции были невероятные».

Следующий сбор Украины U-19 планируется на 15-е ноября. Юношам предстоит сыграть 3 матча в отборе к Евро-2024 U-19. Соперниками станут сверстники из Словакии, Косово и Мальты.

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сборная Украины по футболу U-19 Seoul Cup Верес Ровно чемпионат Европы по футболу U-19
Источник ФК Верес
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