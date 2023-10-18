Виталий ПОНОМАРЕВ: «Верес у себя дома не будет играть вторым номером»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры 11-го тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса»:

«У нас серьезная подготовка к каждому сопернику и «Верес» – не исключение, поэтому тренировки проходят в нашем привычном режиме. Сейчас команда много работает над позиционными атаками, ведь это один из самых тяжелых игровых аспектов. У нас не всегда хорошо удавался этот элемент, в частности, мы потеряли очки с «Минаем», потому что создали много моментов, но не реализовали их.

Я не думаю, что «Верес» у себя дома будет играть вторым номером. Вероятно, они будут играть в активный футбол и это будет непростой для нас матч против серьезного соперника. Сейчас мы разбираем их игру, а также свои предыдущие матчи.

Наши сборники уже вернулись в расположение команды. Они качественно сыграли за свои национальные сборные, поэтому сейчас получили небольшой отдых и восстанавливаются после этих матчей. Но эти игроки вернутся в общую группу и мы рассчитываем на всех наших футболистов перед матчем с «Вересом».

Матч «Верес» – «Рух» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.