Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Реал сделал меня лучшим игроком»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о прогрессе после переезда в Мадрид:

«Пребывание в «Реале» сделало меня лучше как игрока, 100%. Чтобы быть вокруг этих игроков с бешеным менталитетом и качеством, ты должен выйти на новый уровень как психологически, так и физически, технически. Мне также нравится свобода на поле, которой меня наделил Карло Анчелотти».

20-летний англичанин действительно спрогрессировал после перехода в «Реал». Как минимум в плане результативности. В этом сезоне на его счету 10 голов и 3 ассиста в 10 матчах (1.3 результативных действий за игру), в то время как в прошлом за 42 игры он оформил 14 забитых мячей и 7 голевых передач (0.5 результативных действий за игру).