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Испания
18 октября 2023, 15:19 | Обновлено 18 октября 2023, 15:20
139
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Реал сделал меня лучшим игроком»

Полузащитник «Реала» рассказал про прогресс после переезда в Мадрид

18 октября 2023, 15:19 | Обновлено 18 октября 2023, 15:20
139
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Реал сделал меня лучшим игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о прогрессе после переезда в Мадрид:

«Пребывание в «Реале» сделало меня лучше как игрока, 100%. Чтобы быть вокруг этих игроков с бешеным менталитетом и качеством, ты должен выйти на новый уровень как психологически, так и физически, технически. Мне также нравится свобода на поле, которой меня наделил Карло Анчелотти».

20-летний англичанин действительно спрогрессировал после перехода в «Реал». Как минимум в плане результативности. В этом сезоне на его счету 10 голов и 3 ассиста в 10 матчах (1.3 результативных действий за игру), в то время как в прошлом за 42 игры он оформил 14 забитых мячей и 7 голевых передач (0.5 результативных действий за игру).

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем
Источник Фабрицио Романо
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