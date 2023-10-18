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  4. Тренер Валенсии мечтает увидеть «лучшую версию Яремчука»
Испания
18 октября 2023, 14:30 |
479
2

Тренер Валенсии мечтает увидеть «лучшую версию Яремчука»

Рубен Бараха понимает, почему у украинца пока не идет

18 октября 2023, 14:30 |
479
2
Тренер Валенсии мечтает увидеть «лучшую версию Яремчука»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Тренер «Валенсии» Рубен Бараха назвал причины, почему украинский форвард Роман Яремчук пока не показал свой класс, но надеется увидеть прогресс игрока.

«Роман действительно очень хочет помочь команде и делает для этого все. У него было совсем мало времени. Он приехал под конец трансферного окна, потом уехал в сборную, потом получил небольшую травму».

«Мы очень надеемся и хотим скоро увидеть лучшую версию Яремчука, которая поможет «Валенсии», — сказал Бараха.

Роман в нынешнем сезоне Ла Лиги провел три матча и результативными действиями не отметился.

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Валенсия Рубен Бараха Роман Яремчук чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Перець
Доведеться ще довго чекати
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+2
Vitason
Все,кращі роки Яремчука , нажаль пройшли,недовго їх було буквально 3-4 роки ,як переважно всих наших футболістів 
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+1
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