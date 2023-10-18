Тренер Валенсии мечтает увидеть «лучшую версию Яремчука»

Тренер «Валенсии» Рубен Бараха назвал причины, почему украинский форвард Роман Яремчук пока не показал свой класс, но надеется увидеть прогресс игрока.

«Роман действительно очень хочет помочь команде и делает для этого все. У него было совсем мало времени. Он приехал под конец трансферного окна, потом уехал в сборную, потом получил небольшую травму».

«Мы очень надеемся и хотим скоро увидеть лучшую версию Яремчука, которая поможет «Валенсии», — сказал Бараха.

Роман в нынешнем сезоне Ла Лиги провел три матча и результативными действиями не отметился.