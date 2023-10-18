Ницца отстранила игрока за поддержку Палестины

Французская «Ницца» отстранила от команды алжирского защитника Юсефа Аттала, сообщает официальный сайт клуба.

Решение вызвано тем, что 15 октября 27-летний игрок сделал репост видео, в котором призывают к геноциду евреев по всему миру. Эти действия сразу же осудила «Ницца», а сам футболист впоследствии удалил публикацию. Но избежать санкций не удалось – после разговора с Юсефом, руководство «Ниццы» приняло решение отстранить его от команды, как ранее сделал «Майнц» с Анваром Эль-Гази.

В этом сезоне Юсеф Аттал сыграл 6 матчей за «Ниццу», в которых отметился 1 забитым мячом.