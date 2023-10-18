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Франция
18 октября 2023, 14:21 | Обновлено 18 октября 2023, 14:23
398
0

Ницца отстранила игрока за поддержку Палестины

Юсеф Аттал наказан за пост в социальной сети

18 октября 2023, 14:21 | Обновлено 18 октября 2023, 14:23
398
0
Ницца отстранила игрока за поддержку Палестины
Getty Images/Global Images Ukraine. Юсеф Аттал

Французская «Ницца» отстранила от команды алжирского защитника Юсефа Аттала, сообщает официальный сайт клуба.

Решение вызвано тем, что 15 октября 27-летний игрок сделал репост видео, в котором призывают к геноциду евреев по всему миру. Эти действия сразу же осудила «Ницца», а сам футболист впоследствии удалил публикацию. Но избежать санкций не удалось – после разговора с Юсефом, руководство «Ниццы» приняло решение отстранить его от команды, как ранее сделал «Майнц» с Анваром Эль-Гази.

В этом сезоне Юсеф Аттал сыграл 6 матчей за «Ниццу», в которых отметился 1 забитым мячом.

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Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Палестина
Источник ФК Ницца
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