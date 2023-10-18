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  4. Лионель МЕССИ: «Аргентина сейчас близка к Барсе Гвардиолы – лучшей команды»
Чемпионат мира
18 октября 2023, 14:11 |
160
0

Лионель МЕССИ: «Аргентина сейчас близка к Барсе Гвардиолы – лучшей команды»

Аргентинец считает ту Барселону лучшей в истории

18 октября 2023, 14:11 |
160
0
Лионель МЕССИ: «Аргентина сейчас близка к Барсе Гвардиолы – лучшей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины сейчас уверенно лидирует в южноамериканской группе отбора ЧМ-2026, а форвард Лионель Месси сравнивает команду с невероятной «Барселоной» времен Пепа Гвардиолы.

«Я думаю, что сборная Аргентины продолжает прогрессировать и улучшать свою игру. Сравнить с «Барселоной»? «Барселона» Гвардиолы – лучшая команда в истории. Но считаю, что Аргентина сейчас очень близка к ней».

«Мы выиграли Копа Америка, выиграли чемпионат мира. Это много значит. У нас есть свой рисунок игры, свой стиль, и не имеет значения, кто выходит на поле», – считает Месси.

Лионель в последнем матче отбора оформил дубль в ворота Перу.

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Лионель Месси Барселона сборная Аргентины по футболу
Источник Ole
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