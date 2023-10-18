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  4. Калвин ФИЛЛИПС: «Я хочу играть в футбол»
Англия
18 октября 2023, 13:58 |
183
0

Калвин ФИЛЛИПС: «Я хочу играть в футбол»

Полузащитник «Манчестер Сити» стремится получать больше игровых минут

18 октября 2023, 13:58 |
183
0
Калвин ФИЛЛИПС: «Я хочу играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс стремится получать больше игровых минут:

«Футболисты всегда хотят играть, такая же ситуация и со мной. Я хочу больше игровых минут и очевидно, что я не получил их в достаточном количестве за последние полтора года. Поэтому мое желание остается в силе. Посмотрим, что произойдет».

После перехода в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года за 49 миллионов евро Калвин Филлипс действительно играет катастрофически мало. За 2 сезона в составе «горожан» на его счету всего 760 минут на поле.

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Калвин Филлипс Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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