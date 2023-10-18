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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Для Судакова это переломный момент. Много разговоров»
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 13:49 |
1140
3

Александр ЗИНЧЕНКО: «Для Судакова это переломный момент. Много разговоров»

Уйдет ли хавбек в другую команду?

18 октября 2023, 13:49 |
1140
3
Александр ЗИНЧЕНКО: «Для Судакова это переломный момент. Много разговоров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Игрок сборной Украины Александр Зинченко считает, что для хавбека «Шахтера» Георгия Судакова наступает момент, когда он может определиться с будущим в топ-чемпионате.

«Голы после ударов Судакова? Фарт любит лучших. Он заслужил это своей работой. С первого дня мы увидели его потенциал, когда он приехал в сборную. Он становится одним из лидеров команды. Главное, чтобы он не останавливался и делал правильные шаги».

«Сейчас для него переломный момент, потому что много разговоров, много к нему внимания. У него все выйдет, если все сделает правильно», – сказал Зинченко.

Слухи связывают Георгия с «Ювентусом» и другими клубами.

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Александр Зинченко Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Alex Komnin
Много болтает Зинченко. Про Израиль, про Мудрика, про Судакова...
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0
Pychnenko
Сборной Украины не хватает своего Роналду. Это, очевидно. Уровень поднялся уже на приличный. Не хватает чего-то важного, что бы стабилизировало игру. Кто-то должен тянуть на себе все. Может Мудрика выдрессируют? Данные есть. Проявляется он неплохо. Пока перетягивает, но это правильно он делает. Если научится доминировать на поле. Но, вот голы у него - пока - не летят. А это главное для лидера современной сборной. Зинченко не сможет стать таким лидером. Не тот калибр.
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0
Rzechpospolita
Зіна молодець, в кожній команді де він грав - завжди був ментальним лідером цієї команди! Достатньо було подивитися, як гравці Манчестер Сіті після матчу з Арсеналом до нього відносяться, як до рідного! Так і в ЗбУ за кожного завжди говорить тільки найкраще і підбадьорює хлопців! 
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0
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