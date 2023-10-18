Александр ЗИНЧЕНКО: «Для Судакова это переломный момент. Много разговоров»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко считает, что для хавбека «Шахтера» Георгия Судакова наступает момент, когда он может определиться с будущим в топ-чемпионате.

«Голы после ударов Судакова? Фарт любит лучших. Он заслужил это своей работой. С первого дня мы увидели его потенциал, когда он приехал в сборную. Он становится одним из лидеров команды. Главное, чтобы он не останавливался и делал правильные шаги».

«Сейчас для него переломный момент, потому что много разговоров, много к нему внимания. У него все выйдет, если все сделает правильно», – сказал Зинченко.

Слухи связывают Георгия с «Ювентусом» и другими клубами.