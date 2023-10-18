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Англия
18 октября 2023, 13:14 | Обновлено 18 октября 2023, 14:01
392
2

Топ-клуб Италии заинтересовался Гарри Магуайром

«Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

18 октября 2023, 13:14 | Обновлено 18 октября 2023, 14:01
392
2
Топ-клуб Италии заинтересовался Гарри Магуайром
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Итальянский «Милан» хочет подписать английского защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает британское издание The Sun.

Источник отмечает, что «россонери» – не единственная итальянская команда, которая наблюдает за 30-летним футболистом. Ранее в СМИ писали об интересе к Гарри со стороны «Вест Хэма», который еще летом был готов заплатить за него 30 миллионов британских фунтов.

В этом сезоне Гарри Магуайр отыграл только 206 минут за «Ман Юнайтед» и лишь однажды вышел в стартовом составе на матч АПЛ – против «Брентфорда» (2:1). Интересно, что в этой игре англичанин отдал голевую передачу на победный гол Скотта Мактоминея на 90+7-й минуте.

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Гарри Магуайр Милан Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Вест Хэм
Источник The Sun
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