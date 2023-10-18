Топ-клуб Италии заинтересовался Гарри Магуайром
«Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»
Итальянский «Милан» хочет подписать английского защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает британское издание The Sun.
Источник отмечает, что «россонери» – не единственная итальянская команда, которая наблюдает за 30-летним футболистом. Ранее в СМИ писали об интересе к Гарри со стороны «Вест Хэма», который еще летом был готов заплатить за него 30 миллионов британских фунтов.
В этом сезоне Гарри Магуайр отыграл только 206 минут за «Ман Юнайтед» и лишь однажды вышел в стартовом составе на матч АПЛ – против «Брентфорда» (2:1). Интересно, что в этой игре англичанин отдал голевую передачу на победный гол Скотта Мактоминея на 90+7-й минуте.
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