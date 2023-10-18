Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли
В прошлый раз обсуждали судейство
Планировалось, что владельцы клубов УПЛ проведут встречу во время общего просмотра матча отбора Евро-2024 Мальта - Украина, однако мероприятие пришлось отложить.
Не было президента «Полесья» Геннадия Буткевича.
«Перенесли на 25 октября в связи с тем, что Буткевич был на матче сборной Украины против Северной Македонии. Он вернулся только вчера, – сказал коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.
Недавно президенты УПЛ уже встречались и обсуждали сложную ситуацию с судейством.
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