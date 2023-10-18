Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли

Планировалось, что владельцы клубов УПЛ проведут встречу во время общего просмотра матча отбора Евро-2024 Мальта - Украина, однако мероприятие пришлось отложить.

Не было президента «Полесья» Геннадия Буткевича.

«Перенесли на 25 октября в связи с тем, что Буткевич был на матче сборной Украины против Северной Македонии. Он вернулся только вчера, – сказал коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.

Недавно президенты УПЛ уже встречались и обсуждали сложную ситуацию с судейством.