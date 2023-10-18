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  4. Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 12:52 |
1147
0

Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли

В прошлый раз обсуждали судейство

18 октября 2023, 12:52 |
1147
0
Не было одного президента. Встречу владельцев клубов УПЛ перенесли
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Планировалось, что владельцы клубов УПЛ проведут встречу во время общего просмотра матча отбора Евро-2024 Мальта - Украина, однако мероприятие пришлось отложить.

Не было президента «Полесья» Геннадия Буткевича.

«Перенесли на 25 октября в связи с тем, что Буткевич был на матче сборной Украины против Северной Македонии. Он вернулся только вчера, – сказал коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.

Недавно президенты УПЛ уже встречались и обсуждали сложную ситуацию с судейством.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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