Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих планах на будущее:

«Я хочу остаться в мадридском «Реале» на следующие 10-15 лет своей жизни. Именно здесь я хочу быть. Я обожаю этот клуб!».

Напомним, Джуд Беллингем перешел в «Реал» Мадрид из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103 миллиона евро. Футболист сразу начал демонстрировать невероятный уровень игры, забив 10 голов и отдав 3 голевые передачи в 10 матчах. Такого результативного старта в футболке «сливочных» не было даже у Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории «Реала».