Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»
Полузащитник мадридского «Реала» рассказал о планах на будущее
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих планах на будущее:
«Я хочу остаться в мадридском «Реале» на следующие 10-15 лет своей жизни. Именно здесь я хочу быть. Я обожаю этот клуб!».
Напомним, Джуд Беллингем перешел в «Реал» Мадрид из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103 миллиона евро. Футболист сразу начал демонстрировать невероятный уровень игры, забив 10 голов и отдав 3 голевые передачи в 10 матчах. Такого результативного старта в футболке «сливочных» не было даже у Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории «Реала».
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