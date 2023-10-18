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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»
Испания
18 октября 2023, 12:59 | Обновлено 18 октября 2023, 13:13
254
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» рассказал о планах на будущее

18 октября 2023, 12:59 | Обновлено 18 октября 2023, 13:13
254
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Хочу остаться в Реале на следующие 10-15 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих планах на будущее:

«Я хочу остаться в мадридском «Реале» на следующие 10-15 лет своей жизни. Именно здесь я хочу быть. Я обожаю этот клуб!».

Напомним, Джуд Беллингем перешел в «Реал» Мадрид из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года за 103 миллиона евро. Футболист сразу начал демонстрировать невероятный уровень игры, забив 10 голов и отдав 3 голевые передачи в 10 матчах. Такого результативного старта в футболке «сливочных» не было даже у Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории «Реала».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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