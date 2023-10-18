Артем ДОВБИК: «Три украинца в Жироне? Клуб за Судакова столько не заплатит»

Форвард «Жироны» Артем Довбик будет не против, если в его команду или чемпионат Испании перейдет еще один украинец, но сомневается, что это будет Георгий Судаков из «Шахтера».

«Еще один украинец в «Жироне» для трио? Да, в принципе, на левом фланге у нас есть вакансия. Ждем. Кого? Не Пихаленка, на фланг, думаю, нет».

«Судаков? За него много просят. Столько за него «Жирона» не заплатит. Хорошо бы, чтобы побольше украинцев приезжало в Ла Лигу», – сказал Довбик.

Артем в нынешнем сезоне Ла Лиги забил три гола и сделал два ассиста.