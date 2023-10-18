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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 11:10 | Обновлено 18 октября 2023, 11:14
356
0

Александр ЗИНЧЕНКО: Матч с Италией будет финалом всей жизни на этот момент

Битва в последнем туре отбора Евро

18 октября 2023, 11:10 | Обновлено 18 октября 2023, 11:14
356
0
Александр ЗИНЧЕНКО: Матч с Италией будет финалом всей жизни на этот момент
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Украины Александр Зинченко уверен, что в последнем туре отбора Евро-2024 команду ждет решающая битва против Италии за выход на чемпионат Европы.

«Не хочу забегать вперед, но с Италией будет финал. Финал всей нашей жизни на этот момент. Мы понимаем, в какое время живем, и все ребята понимают... Мотивировать нас не надо».

«Каждая победа – это позитивные эмоции для украинцев. Я видел кадры, как бойцы смотрят наши игры. Хочу сказать от всей команды выразить благодарность за поддержку», – сказал Зинченко.

Украина в битве за второе место опережает Италию на три очка, но у соперника матч в запасе и очная битва в последнем туре 20 ноября.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Украина - Италия Евро-2024 сборная Италии по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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