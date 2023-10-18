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Чемпионат мира
18 октября 2023, 10:58 | Обновлено 18 октября 2023, 11:18
430
0

Спортивный врач: «Похоже, Неймар порвал кресты»

Дмитрий Бабелюк уверен, что обследование подтвердит повреждение передней крестообразной связки

18 октября 2023, 10:58 | Обновлено 18 октября 2023, 11:18
430
0
Спортивный врач: «Похоже, Неймар порвал кресты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Бразилии и Уругвая. Игра завершилась победой уругвайской команды со счетом 2:0.

На 45+4-й минуте поединка звездный бразильский форвард Неймар был вынуждено заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николасом Де Ла Крузом.

Момент с травмой Неймара прокомментировал бывший работник медицинского штаба львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк.

«Сегодня ночью Неймар получил сложную травму колена и в слезах покидал поле на носилках.

Как заметно на замедленном повторе, если присмотреться к левому колену, то при переносе веса голень в колене смещается вперед, а затем резко становится назад, что практически всегда означает повреждение передней крестообразной связки.

Стадион бразилец покидал на костылях с зафиксированным в брейсе коленом. Думаю, МРТ обследование проведут в ближайшее время и подтвердят диагноз.

В случае подтверждения диагноза игрок пропустит от 7 до 10 месяцев, учитывая ближайшую операцию и длительную реабилитацию», – резюмировал специалист.

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Дмитрий Бабелюк травма медицина Неймар сборная Бразилии по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу травма ноги
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