Спортивный врач: «Похоже, Неймар порвал кресты»
Дмитрий Бабелюк уверен, что обследование подтвердит повреждение передней крестообразной связки
В ночь на 18 октября состоялся матч 4-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Южной Америки между сборными Бразилии и Уругвая. Игра завершилась победой уругвайской команды со счетом 2:0.
На 45+4-й минуте поединка звездный бразильский форвард Неймар был вынуждено заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николасом Де Ла Крузом.
Момент с травмой Неймара прокомментировал бывший работник медицинского штаба львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк.
«Сегодня ночью Неймар получил сложную травму колена и в слезах покидал поле на носилках.
Как заметно на замедленном повторе, если присмотреться к левому колену, то при переносе веса голень в колене смещается вперед, а затем резко становится назад, что практически всегда означает повреждение передней крестообразной связки.
Стадион бразилец покидал на костылях с зафиксированным в брейсе коленом. Думаю, МРТ обследование проведут в ближайшее время и подтвердят диагноз.
В случае подтверждения диагноза игрок пропустит от 7 до 10 месяцев, учитывая ближайшую операцию и длительную реабилитацию», – резюмировал специалист.
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