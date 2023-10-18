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Кубок Америки
18 октября 2023, 10:54 | Обновлено 18 октября 2023, 10:55
133
0

The Last Dance. Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины

Это произойдет после завершения Копа Америка 2024

18 октября 2023, 10:54 | Обновлено 18 октября 2023, 10:55
133
0
The Last Dance. Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Игрок «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подтвердил, что завершит карьеру в национальной команде после Кубка Америки 2024:

«Я покину Аргентину после Копа Америка – для меня история в сборной завершена.

В «ПСЖ» я обнял Месси и сказал ему: «Единственная вещь, за которую я благодарен, это то, что у меня была возможность поиграть вместе с тобой в клубе, видеть тебя каждый день».

35-летний вингер провел 134 матча за сборную Аргентины, отметившись в них 29 забитыми мячами. Самый важный из них – в финале чемпионата мира 2022 года. Тогда его гол помог аргентинцам выиграть свой первый мундиаль со времен Диего Марадоны.

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Анхель Ди Мария сборная Аргентины по футболу Кубок Америки 2024 Бенфика Лионель Месси
Источник Фабрицио Романо
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