The Last Dance. Анхель Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины
Это произойдет после завершения Копа Америка 2024
Игрок «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подтвердил, что завершит карьеру в национальной команде после Кубка Америки 2024:
«Я покину Аргентину после Копа Америка – для меня история в сборной завершена.
В «ПСЖ» я обнял Месси и сказал ему: «Единственная вещь, за которую я благодарен, это то, что у меня была возможность поиграть вместе с тобой в клубе, видеть тебя каждый день».
35-летний вингер провел 134 матча за сборную Аргентины, отметившись в них 29 забитыми мячами. Самый важный из них – в финале чемпионата мира 2022 года. Тогда его гол помог аргентинцам выиграть свой первый мундиаль со времен Диего Марадоны.
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