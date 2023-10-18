Николо Фаджоли: «Хотел начать извиняться перед фанатами Ювентуса, но...»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли недоволен тем, что о нем пишут в СМИ:

«Я думал о том, чтобы извиняться перед фанатами «Ювентуса» и футбольными болельщиками со всего мира за свою ошибку... Но я шокирован количеством ложных историй в газетах. Они либо полностью выдуманы, либо в них добавляют детали, которые бы освещали меня с плохой стороны».

Напомним, 22-летнего итальянца из-за ставок на нелегальных площадках дисквалифицировали на 7 месяцев. Срок бана должен был составлять 1 год, но 5 месяцев без футбола заменили на 6 месяцев обязательной терапии для лечения лудомании.