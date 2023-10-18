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Италия
18 октября 2023, 10:39 | Обновлено 18 октября 2023, 11:20
321
0

Николо Фаджоли: «Хотел начать извиняться перед фанатами Ювентуса, но...»

Полузащитник «Ювентуса» недоволен тем, что о нем пишут в СМИ

18 октября 2023, 10:39 | Обновлено 18 октября 2023, 11:20
321
0
Николо Фаджоли: «Хотел начать извиняться перед фанатами Ювентуса, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли недоволен тем, что о нем пишут в СМИ:

«Я думал о том, чтобы извиняться перед фанатами «Ювентуса» и футбольными болельщиками со всего мира за свою ошибку... Но я шокирован количеством ложных историй в газетах. Они либо полностью выдуманы, либо в них добавляют детали, которые бы освещали меня с плохой стороны».

Напомним, 22-летнего итальянца из-за ставок на нелегальных площадках дисквалифицировали на 7 месяцев. Срок бана должен был составлять 1 год, но 5 месяцев без футбола заменили на 6 месяцев обязательной терапии для лечения лудомании.

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Ювентус дисквалификация ставки Федерация футбола Италии Николо Фаджоли азарт Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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