Николо Фаджоли: «Хотел начать извиняться перед фанатами Ювентуса, но...»
Полузащитник «Ювентуса» недоволен тем, что о нем пишут в СМИ
Полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли недоволен тем, что о нем пишут в СМИ:
«Я думал о том, чтобы извиняться перед фанатами «Ювентуса» и футбольными болельщиками со всего мира за свою ошибку... Но я шокирован количеством ложных историй в газетах. Они либо полностью выдуманы, либо в них добавляют детали, которые бы освещали меня с плохой стороны».
Напомним, 22-летнего итальянца из-за ставок на нелегальных площадках дисквалифицировали на 7 месяцев. Срок бана должен был составлять 1 год, но 5 месяцев без футбола заменили на 6 месяцев обязательной терапии для лечения лудомании.
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