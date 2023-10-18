Расмус ХОЙЛУНД: «Игроки Сан-Марино хотели меня травмировать»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хойлунд уверен, что игроки Сан-Марино специально пытались его травмировать:

«Я чувствую, что они были нацелены на то, чтобы сломать меня. Вы могли увидеть это в конце матча. Я понимаю итальянский и мог слышать, как они обсуждали возможность травмировать меня. Вы можете посмотреть на фото с матча и увидеть, что у защитников была лишь одна идея».

В матче против Сан-Марино (2:1) Расмус Хойлунд сумел отличиться голом на 42-й минуте. Всего в этой квалификации к Евро-2024 датчанин забил 7 голов в 8 матчах и является одним из лучших бомбардиров отбора.