Расмус ХОЙЛУНД: «Игроки Сан-Марино хотели меня травмировать»
Нападающий сборной Дании уверен, что против него специально играли грубо
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хойлунд уверен, что игроки Сан-Марино специально пытались его травмировать:
«Я чувствую, что они были нацелены на то, чтобы сломать меня. Вы могли увидеть это в конце матча. Я понимаю итальянский и мог слышать, как они обсуждали возможность травмировать меня. Вы можете посмотреть на фото с матча и увидеть, что у защитников была лишь одна идея».
В матче против Сан-Марино (2:1) Расмус Хойлунд сумел отличиться голом на 42-й минуте. Всего в этой квалификации к Евро-2024 датчанин забил 7 голов в 8 матчах и является одним из лучших бомбардиров отбора.
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