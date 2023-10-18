Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 10:06 | Обновлено 18 октября 2023, 11:23
1975
6

Ахметов – Срне: «Планируем назначить нового тренера, но ты не испугался»

Президент поблагодарил легенду клуба

18 октября 2023, 10:06 | Обновлено 18 октября 2023, 11:23
1975
6
Ахметов – Срне: «Планируем назначить нового тренера, но ты не испугался»
ФК Шахтер. Ахметов и Срна

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов провел встречу с Дарио Срна, который на этой неделе заменил тренера Патрика ван Леувена и стал исполняющим обязанности наставника команды.

При этом со слов Ахметова можно сделать вывод, что клуб ищет нового тренера.

– Твое сердце всегда было, есть и будет с «Шахтером». Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с «Барселоной» и другими сложными матчами.

Я уверен, что у «Шахтера» впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы будем обязательно продолжать.

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Шахтер Донецк Ринат Ахметов Дарио Срна Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Алекс 19
Щось ахмєтов перевзувся .вже бажає перкмоги Україні у війні а навіщо ж було тоді проплачувати сепаратистьске кодло в донбасі .з того ж воно все і почалось .
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+9
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FunnyCat_____
Та ты что милота какая , погудеть не забыли вместе напоследок ?!
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+2
AndiM
Чого не на яхті зустрічалися? 
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0
Swed
Жозе Моуриньо покинет Рому в конце сезона.  Его оттуда "выгоняют".    По сообщению Скай Спорт Италия.
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Перець
Такий шанс випадає мабуть раз в житті Сирник не підвиди 
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