Ахметов – Срне: «Планируем назначить нового тренера, но ты не испугался»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов провел встречу с Дарио Срна, который на этой неделе заменил тренера Патрика ван Леувена и стал исполняющим обязанности наставника команды.

При этом со слов Ахметова можно сделать вывод, что клуб ищет нового тренера.

– Твое сердце всегда было, есть и будет с «Шахтером». Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с «Барселоной» и другими сложными матчами.

Я уверен, что у «Шахтера» впереди много побед. Как уверен и в победе Украины в этой несправедливой войне. Я горжусь тем, что клуб делает для реабилитации военных и поддержки их семей. Эти программы мы будем обязательно продолжать.