Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Клуж-Напоке
18 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Во втором раунде основы украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№111 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамары Корпач (№105 WTA) или Джоди Барредж (№89 WTA).
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