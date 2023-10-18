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  4. Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 октября 2023, 08:31 |
289
0

Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Клуж-Напоке

18 октября 2023, 08:31 |
289
0
Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

18 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Во втором раунде основы украинка сыграет против Анны-Лены Фридзам из Германии (№111 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тамары Корпач (№105 WTA) или Джоди Барредж (№89 WTA).

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Источник Sport.ua
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