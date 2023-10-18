ITF18 октября 2023, 07:59 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
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Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Мэйконе
18 октября 2023, 07:59 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
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18 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№175 WTA) начнет выступления на турнире ITF W80 в Мэйконе (США).
В первом раунде основы украинка сыграет против Марселы Сакариас из Мексики (№391 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Чанг – Дэй. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Рашиды Македу или Панны Удварди.
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