Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№175 WTA) начнет выступления на турнире ITF W80 в Мэйконе (США).

В первом раунде основы украинка сыграет против Марселы Сакариас из Мексики (№391 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Чанг – Дэй. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Рашиды Македу или Панны Удварди.

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