Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 октября 2023, 07:59 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
88
0

Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Мэйконе

18 октября 2023, 07:59 | Обновлено 18 октября 2023, 08:09
88
0
Юлия Стародубцева – Марсела Сакариас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Юлия Стародубцева

18 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№175 WTA) начнет выступления на турнире ITF W80 в Мэйконе (США).

В первом раунде основы украинка сыграет против Марселы Сакариас из Мексики (№391 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Чанг – Дэй. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Рашиды Македу или Панны Удварди.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 9 позиций, новый рекорд Стародубцевой
Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Второй трофей за неделю. Стародубцева взяла парный титул в Ранчо-Санта-Фе
ITF Мэйкон Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Футбол | 18 октября 2023, 00:01 6
Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины

Полузащитник подвел итог матчу Мальта – Украина

Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Футбол | 18 октября 2023, 00:30 15
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Футбол | 17.10.2023, 23:41
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Теннис | 17.10.2023, 14:24
Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Завацкая обыграла испанку Бузас Манейро на турнире в Тунисе
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Футбол | 17.10.2023, 12:32
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 12
Футбол
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
16.10.2023, 18:43 5
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем