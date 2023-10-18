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18 октября 2023, 06:28 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября

Важные события во всех видах спорта

18 октября 2023, 06:28 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября
ФК Ворскла (Ж)

В среду, 18 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла (Ж) – Рома (Ж)

Favbet 50.00 – 14.00 – 1.01

ТЕННИС

12:00 Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам

Favbet 2.05 – 1.77

14:00 Илья Марченко – Алтуг Челикбелик

Favbet 1.47 – 2.57

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Лондон Лайонс

Favbet 1.31 – 3.38

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Источник Sport.ua
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