СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября

В среду, 18 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла (Ж) – Рома (Ж)

50.00 – 14.00 – 1.01

ТЕННИС

12:00 Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам

2.05 – 1.77

14:00 Илья Марченко – Алтуг Челикбелик

1.47 – 2.57

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Лондон Лайонс

1.31 – 3.38