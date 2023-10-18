Другие новости18 октября 2023, 06:28 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 октября
Важные события во всех видах спорта
18 октября 2023, 06:28 |
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В среду, 18 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Ворскла (Ж) – Рома (Ж)
ТЕННИС
12:00 Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам
14:00 Илья Марченко – Алтуг Челикбелик
БАСКЕТБОЛ
19:00 Прометей – Лондон Лайонс
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