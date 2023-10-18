ФОТО. Экс-тренеру Федерера ампутировали левую ногу. Названа причина

58-летний шведский тренер Петер Лундгрен, который тренировал легенду тенниса Роджера Федерера с 2000 по 2003 год, сообщил, что ему ампутировали левую ногу:

«Я думал, что моя стопа восстановится.



К сожалению, 10 дней назад мне пришлось ампутировать стопу, даже немного выше, из-за инфекции, которую я имел, и сломанную лодыжку, которая не заживала из-за моего диабета 2 типа. Уменя плохое кровообращение.

Но теперь я снова чувствую себя хорошо, и вскоре начнется моя реабилитация, а сейчас меня ждет тяжелая работа», – написал Лундгрен в Facebook.

В сентябре 2006 года Лундгрен был назначен тренером сборной Великобритании в Кубке Дэвиса, с которой работал до августа 2008 года. В дальнейшем тренировал таких теннисистов как Маркос Багдатис, Григор Димитров и Стэн Вавринка.