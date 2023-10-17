ВИДЕО. Дубль Кейна для 2-го места Украины! Англия забила 3-й гол Италии
Гарри оформил мяч на 77-й минуте
17 октября проходит матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.
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Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 15-й итальянцы вышли вперед благодаря голу Скамакки.
На 32-й капитан и форвард английской команды Гарри Кейн реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Уже во втором тайме на 57-й Маркус Рэшфорд вывел англичан вперед после классного прохода. Беллингем сделал ассист.
На 77-й Кейн оформил дубль.
Сейчас, при победе Украине над Мальтой и победе Англии над Италией, сине-желтые находятся на 2-й позиции в группе С.
❗️ ВИДЕО. Дубль Кейна для 2-го места Украины! Англия забила 3-й гол Италии
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