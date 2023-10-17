Испания17 октября 2023, 23:07 | Обновлено 17 октября 2023, 23:16
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Назван самый шокирующий трансфер в истории мирового футбола
Журнал FourFourTwo предложил свою версию
17 октября 2023, 23:07 | Обновлено 17 октября 2023, 23:16
1545
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Британский журнал FourFourTwo представил свою версию 20 самых шокирующих трансферов в мировом футболе.
Первое место в рейтинге занял переход португальского полузащитника Луиша Фигу в 2000 году из «Барселоны» в мадридский «Реал».
Заметим, что только третье место у трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», датированного летом 2017 года.
В двадцатку вошли:
- 1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году
- 2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году
- 3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году
- 4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году
- 5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году
- 6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году
- 7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году
- 8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году
- 9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году
- 10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году
- 11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году
- 12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон» в 1982 году
- 13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году
- 14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году
- 15. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году
- 16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году
- 17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году
- 18. Робин ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году
- 19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке» в 2000 году
- 20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году
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Навпаки, аяксід Кройф у Феєнорд - це теж був шок для багатьох.
А де Мессі, до речі? Він аж двічі кандидат.