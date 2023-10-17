Назван самый шокирующий трансфер в истории мирового футбола

Британский журнал FourFourTwo представил свою версию 20 самых шокирующих трансферов в мировом футболе.

Первое место в рейтинге занял переход португальского полузащитника Луиша Фигу в 2000 году из «Барселоны» в мадридский «Реал».

Заметим, что только третье место у трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», датированного летом 2017 года.

В двадцатку вошли: