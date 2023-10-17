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Испания
17 октября 2023, 23:07 | Обновлено 17 октября 2023, 23:16
1545
2

Назван самый шокирующий трансфер в истории мирового футбола

Журнал FourFourTwo предложил свою версию

17 октября 2023, 23:07 | Обновлено 17 октября 2023, 23:16
1545
2
Назван самый шокирующий трансфер в истории мирового футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Британский журнал FourFourTwo представил свою версию 20 самых шокирующих трансферов в мировом футболе.

Первое место в рейтинге занял переход португальского полузащитника Луиша Фигу в 2000 году из «Барселоны» в мадридский «Реал».

Заметим, что только третье место у трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», датированного летом 2017 года.

В двадцатку вошли:

  • 1. Луиш Фигу, из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году
  • 2. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году
  • 3. Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году
  • 4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано, из «Коринтианс» в «Вест Хэм» в 2006 году
  • 5. Эрик Кантона, из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году
  • 6. Роберто Баджо, из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году
  • 7. Кевин Киган, из «Гамбурга» в «Саутгемптон» в 1980 году
  • 8. Лютер Блиссетт, из «Уотфорда» в «Милан» в 1983 году
  • 9. Энди Коул, из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» в 1995 году
  • 10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес, из «Расинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм» в 1978 году
  • 11. Мо Джонстон, из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году
  • 12. Аллан Симонсен, из «Барселоны» в «Чарльтон» в 1982 году
  • 13. Робиньо, из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году
  • 14. Фернандо Торрес, из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году
  • 15. Йохан Кройфф, из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году
  • 16. Карлос Тевес, из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009 году
  • 17. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году
  • 18. Робин ван Перси, из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году
  • 19. Андреас Меллер, из «Боруссии» Дортмунд в «Шальке» в 2000 году
  • 20. Дэвид Бекхэм, из «Реала» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году
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трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Луиш Фигу Сол Кэмпбелл Неймар
Источник FourFourTwo
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Комментарии 2
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Falko
4 то таке. То був перехід кшталту Циганкова в Жирону - з перспективою подальшого зростання. Власне, так і вийшло: пообтерлися і пішли далі.
Навпаки, аяксід Кройф у Феєнорд - це теж був шок для багатьох.
А де Мессі, до речі? Він аж двічі кандидат.
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Umidulla Abdurazzokov
Первые 4 места да, дальше пошли какие-то бредни.
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