17 октября проходит матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.

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Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 15-й итальянцы вышли вперед благодаря голу Скамакки.

На 32-й капитан и форвард английской команды Гарри Кейн реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Уже во втором тайме на 57-й Маркус Рэшфорд вывел англичан вперед после классного прохода. Беллингем сделал ассист.

Украине нужна победа сборной Англии в матче Италии. Тогда у сине-желтых сохраняются шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО. То, что нужно Украине. Рэшфорд вывел Англию вперед в игре с Италией