Украина доминирует над Мальтой и побеждает 2:1

В Та-Кали проходит матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

После первого тайма со счетом 2:1 побеждает украинская команда.

В первые 45 минут поединка подопечные Сергея Реброва владели мячом 70% игрового времени, а мальтийцы – 30%.

Футболисты сборной Украины нанесли по воротам хозяев 7 ударом, три из них пришлись в площадь мальтийский ворот, и дважды мяч достиг цели.

У игроков сборной Мальты в активе 6 ударом при одном прицельном.

Украинцы в первом тайме выполнили три угловых, тогда как их соперники ни разу право на корнер не получили.

Обе команды пока обходятся без офсайдов.