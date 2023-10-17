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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:41 | Обновлено 17 октября 2023, 23:01
222
0

Украина доминирует над Мальтой и побеждает 2:1

Позади первый тайм в поединке Мальта - Украина

17 октября 2023, 22:41 | Обновлено 17 октября 2023, 23:01
222
0
Украина доминирует над Мальтой и побеждает 2:1
Getty Images/Global Images Ukraine

В Та-Кали проходит матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

После первого тайма со счетом 2:1 побеждает украинская команда.

В первые 45 минут поединка подопечные Сергея Реброва владели мячом 70% игрового времени, а мальтийцы – 30%.

Футболисты сборной Украины нанесли по воротам хозяев 7 ударом, три из них пришлись в площадь мальтийский ворот, и дважды мяч достиг цели.

У игроков сборной Мальты в активе 6 ударом при одном прицельном.

Украинцы в первом тайме выполнили три угловых, тогда как их соперники ни разу право на корнер не получили.

Обе команды пока обходятся без офсайдов.

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Источник Sport.ua
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