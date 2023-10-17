Украина доминирует над Мальтой и побеждает 2:1
Позади первый тайм в поединке Мальта - Украина
В Та-Кали проходит матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
После первого тайма со счетом 2:1 побеждает украинская команда.
В первые 45 минут поединка подопечные Сергея Реброва владели мячом 70% игрового времени, а мальтийцы – 30%.
Футболисты сборной Украины нанесли по воротам хозяев 7 ударом, три из них пришлись в площадь мальтийский ворот, и дважды мяч достиг цели.
У игроков сборной Мальты в активе 6 ударом при одном прицельном.
Украинцы в первом тайме выполнили три угловых, тогда как их соперники ни разу право на корнер не получили.
Обе команды пока обходятся без офсайдов.
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