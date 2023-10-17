Чемпионат Европы17 октября 2023, 22:48 | Обновлено 17 октября 2023, 23:06
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ВИДЕО. Перекладина спасла Украину в конце первого тайма
У Мальты была прекрасная возможность забить
17 октября 2023, 22:48 | Обновлено 17 октября 2023, 23:06
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Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.
Проходит поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 45+1 минуте матча у Мальты была прекрасная возможность забить. Мэттью Гилломье откликнулся на короткую передачу на линии штрафной и пробил по воротам. Спасла перекладина.
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