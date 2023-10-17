Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Перекладина спасла Украину в конце первого тайма
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:48 | Обновлено 17 октября 2023, 23:06
508
0

ВИДЕО. Перекладина спасла Украину в конце первого тайма

У Мальты была прекрасная возможность забить

17 октября 2023, 22:48 | Обновлено 17 октября 2023, 23:06
508
0
ВИДЕО. Перекладина спасла Украину в конце первого тайма
MEGOGO.

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Проходит поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 45+1 минуте матча у Мальты была прекрасная возможность забить. Мэттью Гилломье откликнулся на короткую передачу на линии штрафной и пробил по воротам. Спасла перекладина.

ВИДЕО. Поперечина спасла Украину в конце первого тайма

По теме:
Эстония – Таиланд – 1:1. Мировая в Таллинне. Видео голов и обзор
Украина доминирует над Мальтой и побеждает 2:1
ВИДЕО. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед в игре с Мальтой
сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Мальта - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Футбол | 17 октября 2023, 20:59 15
Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро
Казахстан, сенсационно вырвав победу у Финляндии, сохранил шансы на Евро

Дублем отметился Бахтиер Зайнутдинов, решающий гол забит на 89-й мин.

Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Футбол | 17 октября 2023, 12:32 1
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты

Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец, пожалуй, еще более знаковый для «красных»

Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17.10.2023, 20:40
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания
Футбол | 17.10.2023, 22:00
ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания
ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Футбол | 16.10.2023, 23:15
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 12
Футбол
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
15.10.2023, 16:40 2
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 9
Бокс
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем