ВИДЕО. Перекладина спасла Украину в конце первого тайма

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Проходит поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу Украины.

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На 45+1 минуте матча у Мальты была прекрасная возможность забить. Мэттью Гилломье откликнулся на короткую передачу на линии штрафной и пробил по воротам. Спасла перекладина.

ВИДЕО. Поперечина спасла Украину в конце первого тайма