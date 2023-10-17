ВИДЕО. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед в игре с Мальтой

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

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Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

На 43-й минуте украинской команде удалось забить гол в раздевалку. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед (2:1)

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)