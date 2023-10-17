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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:37 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
719
1

ВИДЕО. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед в игре с Мальтой

На 43-й минуте украинской команде удалось забить гол в раздевалку

17 октября 2023, 22:37 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
719
1
ВИДЕО. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед в игре с Мальтой

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

На 43-й минуте украинской команде удалось забить гол в раздевалку. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед (2:1)

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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inspekcha85
Какой тебе Реал ещё,пенали бить научись.Миля подлечится,записывайся на мастер-класс к нему
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