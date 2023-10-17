Чемпионат Европы17 октября 2023, 22:37 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
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ВИДЕО. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед в игре с Мальтой
На 43-й минуте украинской команде удалось забить гол в раздевалку
17 октября 2023, 22:37 | Обновлено 17 октября 2023, 22:54
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Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола
На 43-й минуте украинской команде удалось забить гол в раздевалку. Довбик с пенальти вывел сборную Украины вперед (2:1)
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)
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