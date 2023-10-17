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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:27 | Обновлено 17 октября 2023, 22:57
627
0

ВИДЕО. Реализовал 11-метровый. Кейн забил Италии в матче квалификации Евро

Гарри сравнял счет на 31-й минуте

17 октября 2023, 22:27 | Обновлено 17 октября 2023, 22:57
627
0
ВИДЕО. Реализовал 11-метровый. Кейн забил Италии в матче квалификации Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

17 октября проходит матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.

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Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 15-й итальянцы вышли вперед благодаря голу Скамакки.

На 32-й капитан и форвард английской команды Гарри Кейн реализовал 11-метровый и сравнял счет.

❗️ ВИДЕО. Реализовал 11-метровый. Кейн забил Италии в матче квалификации Евро

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Источник Sport.ua
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