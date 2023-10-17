Чемпионат Европы17 октября 2023, 22:27 | Обновлено 17 октября 2023, 22:57
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ВИДЕО. Реализовал 11-метровый. Кейн забил Италии в матче квалификации Евро
Гарри сравнял счет на 31-й минуте
17 октября 2023, 22:27 | Обновлено 17 октября 2023, 22:57
627
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17 октября проходит матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Италии.
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Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 15-й итальянцы вышли вперед благодаря голу Скамакки.
На 32-й капитан и форвард английской команды Гарри Кейн реализовал 11-метровый и сравнял счет.
❗️ ВИДЕО. Реализовал 11-метровый. Кейн забил Италии в матче квалификации Евро
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