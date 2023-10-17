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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:03 | Обновлено 17 октября 2023, 23:02
2810
2

ВИДЕО. Украина пропустила быстрый гол. Провал Матвиенко, Трубин не спас

Команды играют поединок 8-го тура квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 22:03 | Обновлено 17 октября 2023, 23:02
2810
2
ВИДЕО. Украина пропустила быстрый гол. Провал Матвиенко, Трубин не спас

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Украина пропустила быстрый гол от Мальты. Пол Мбонг убежал от Николая Матвиенко, Анатолий Трубин не спас

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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василь бруховський
Скільки ще Матвієнко має привезти, щоб його не викликали? Хтось взагалі в збірній аналізує дії гравців?
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