ВИДЕО. Украина пропустила быстрый гол. Провал Матвиенко, Трубин не спас

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

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Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Украина пропустила быстрый гол от Мальты. Пол Мбонг убежал от Николая Матвиенко, Анатолий Трубин не спас

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.