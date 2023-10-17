ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания
Команды почтили жертв теракта в Брюсселе
Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.
Стартовал поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. Команды играют на поле местного Национального стадиона в Мальте.
Смотреть онлайн / Текстовая трансляция
Игра началась с минуты молчания в память двух шведских болельщиков, ставших жертвами террористического нападения в центре Брюсселя во время матча Бельгия – Швеция.
Ранее стало известно, что все матчи отбора на Евро-2024 начнутся 17 октября с минуты молчания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко не удержался и бросил камень в огород и ван Леувена, и «горняков»
Антонио Матеу Лаос – главный претендент на должность