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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:00 |
857
0

ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания

Команды почтили жертв теракта в Брюсселе

17 октября 2023, 22:00 |
857
0
ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания
MEGOGO.

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Стартовал поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. Команды играют на поле местного Национального стадиона в Мальте.

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Игра началась с минуты молчания в память двух шведских болельщиков, ставших жертвами террористического нападения в центре Брюсселя во время матча Бельгия – Швеция.

Ранее стало известно, что все матчи отбора на Евро-2024 начнутся 17 октября с минуты молчания.

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Источник Sport.ua
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