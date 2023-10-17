ФОТО. Матч Мальта – Украина начался с минуты молчания

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Стартовал поединок между сборной Украины и национальной командой Мальты. Команды играют на поле местного Национального стадиона в Мальте.

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Игра началась с минуты молчания в память двух шведских болельщиков, ставших жертвами террористического нападения в центре Брюсселя во время матча Бельгия – Швеция.

Ранее стало известно, что все матчи отбора на Евро-2024 начнутся 17 октября с минуты молчания.