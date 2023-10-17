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17 октября 2023, 21:58 | Обновлено 17 октября 2023, 22:05
185
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Думал, что молодые футболисты полны энергии, но…»

Главный тренер сборной Армении – о матче против команды Северной Македонии

17 октября 2023, 21:58 | Обновлено 17 октября 2023, 22:05
185
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Думал, что молодые футболисты полны энергии, но…»
News.am. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков пообщался с журналистами после товарищеского матча против сборной Северной Македонии.

«Мы провели хороший контрольный матч с хорошей командой. К сожалению, мы не можем сделать серьезную ротацию состава. Мы не играли в оборонительный футбол, нас соперник заставил так играть. Думал, что молодые футболисты полны энергии, но они допускали ошибки. У них все впереди. Надо разобрать ошибки и двигаться дальше», – сказал Петраков.

Напомним, что сборная Армении уступила команде Северной Македонии со счетом 1:3.

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Источник News.am
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