Александр ПЕТРАКОВ: «Думал, что молодые футболисты полны энергии, но…»
Главный тренер сборной Армении – о матче против команды Северной Македонии
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков пообщался с журналистами после товарищеского матча против сборной Северной Македонии.
«Мы провели хороший контрольный матч с хорошей командой. К сожалению, мы не можем сделать серьезную ротацию состава. Мы не играли в оборонительный футбол, нас соперник заставил так играть. Думал, что молодые футболисты полны энергии, но они допускали ошибки. У них все впереди. Надо разобрать ошибки и двигаться дальше», – сказал Петраков.
Напомним, что сборная Армении уступила команде Северной Македонии со счетом 1:3.
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