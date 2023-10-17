ВИДЕО. Мудрик уже на 3-й минуте мог забить гол в ворота Мальты
Полузащитник не попал с острого угла
В Та-Кали на поле Национального стадиона в 21:45 по киевскому времени начался матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
Уже на 3-й минуте встречи выводить вперед украинскую сборную мог хавбек лондонского «Челси» Михаил Мудрик. Завершая атаку команды, он получил возможность для прицельного удара, но пробил с острого угла мимо площади ворот хозяев.
Видео голевого момента у Мудрика
Напомним, сборная Украины в таблице группы С занимает 3-е место, имея 10 очков. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.
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