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  4. ВИДЕО. Мудрик уже на 3-й минуте мог забить гол в ворота Мальты
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 21:56 | Обновлено 17 октября 2023, 22:03
1357
1

ВИДЕО. Мудрик уже на 3-й минуте мог забить гол в ворота Мальты

Полузащитник не попал с острого угла

17 октября 2023, 21:56 | Обновлено 17 октября 2023, 22:03
1357
1
ВИДЕО. Мудрик уже на 3-й минуте мог забить гол в ворота Мальты
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В Та-Кали на поле Национального стадиона в 21:45 по киевскому времени начался матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Уже на 3-й минуте встречи выводить вперед украинскую сборную мог хавбек лондонского «Челси» Михаил Мудрик. Завершая атаку команды, он получил возможность для прицельного удара, но пробил с острого угла мимо площади ворот хозяев.

Видео голевого момента у Мудрика

Напомним, сборная Украины в таблице группы С занимает 3-е место, имея 10 очков. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Мальта - Украина сборная Мальты по футболу
Источник Sport.ua
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