ВИДЕО. Мудрик уже на 3-й минуте мог забить гол в ворота Мальты

В Та-Кали на поле Национального стадиона в 21:45 по киевскому времени начался матч отбора на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Уже на 3-й минуте встречи выводить вперед украинскую сборную мог хавбек лондонского «Челси» Михаил Мудрик. Завершая атаку команды, он получил возможность для прицельного удара, но пробил с острого угла мимо площади ворот хозяев.

Видео голевого момента у Мудрика

Напомним, сборная Украины в таблице группы С занимает 3-е место, имея 10 очков. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.