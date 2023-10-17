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  4. ДОВБИК: «Перейти в Реал? Все возможно, почему нет? Хотелось бы»
Испания
17 октября 2023, 21:33 |
419
2

ДОВБИК: «Перейти в Реал? Все возможно, почему нет? Хотелось бы»

Украинец вспомнил недавнюю игру против мадридцев в Ла Лиге

17 октября 2023, 21:33 |
419
2
ДОВБИК: «Перейти в Реал? Все возможно, почему нет? Хотелось бы»

26-летний нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик накануне матча отбора против Мальты вспомнил недавнее противостояние в Ла Лиге с «Реалам» (0:3).

«Реал» – это команда, которая накажет тебя, если ты не реализуешь свои моменты. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. В «сливочных» класс игроков такой, что они не позволяют повторить такие моменты, какие у тебя были раньше. Перейти в «Реал»? Все возможно почему нет? Хотелось бы конечно», – сказал Довбык.

После девяти сыгранных туров «Жирона», за которую Довбик уже забил три гола, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками в активе.

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Артем Довбик Жирона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ВЗбирна
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василь бруховський
Чому ,,ми''? Розкажи як Ти плужив!
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Artemkuz
Разве что, в ФК "Реал Фарма" (Одесса), и то с натяжкой!!!
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