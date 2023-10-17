ДОВБИК: «Перейти в Реал? Все возможно, почему нет? Хотелось бы»

26-летний нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик накануне матча отбора против Мальты вспомнил недавнее противостояние в Ла Лиге с «Реалам» (0:3).

«Реал» – это команда, которая накажет тебя, если ты не реализуешь свои моменты. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. В «сливочных» класс игроков такой, что они не позволяют повторить такие моменты, какие у тебя были раньше. Перейти в «Реал»? Все возможно почему нет? Хотелось бы конечно», – сказал Довбык.

После девяти сыгранных туров «Жирона», за которую Довбик уже забил три гола, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 22 очками в активе.