Магуайр в основе. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Италия
Поединок начнется в 21:45
Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024. В матче лидеров группы С Англия на Уэмбли сыграет против команды Италии. Поединок начнется в 21:45.
Стали известны стартовые составы обеих команд.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Фоден, Беллингем, Кейн, Решфорд.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Скальвини, Удоджи, Кристанте, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави, Берарди, Скамакка.
Англия лидирует в группе с 13 очками, Италия и Украина занимают 2 и 3 места соответственно, у обоих команд по 10 очков, но у итальянцев игра в запасе.
Tonight's #ThreeLions! 👊 pic.twitter.com/ghXnGMBQL5— England (@England) October 17, 2023
Our line-up for #ENGITA 📋 🇮🇹#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/wpgGwMFGLm— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) October 17, 2023
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