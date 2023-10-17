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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 21:02 | Обновлено 17 октября 2023, 21:10
737
0

Магуайр в основе. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Италия

Поединок начнется в 21:45

17 октября 2023, 21:02 | Обновлено 17 октября 2023, 21:10
737
0
Магуайр в основе. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Англия – Италия

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024. В матче лидеров группы С Англия на Уэмбли сыграет против команды Италии. Поединок начнется в 21:45.

Стали известны стартовые составы обеих команд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Фоден, Беллингем, Кейн, Решфорд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Скальвини, Удоджи, Кристанте, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави, Берарди, Скамакка.

Англия лидирует в группе с 13 очками, Италия и Украина занимают 2 и 3 места соответственно, у обоих команд по 10 очков, но у итальянцев игра в запасе.

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Источник Sport.ua
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