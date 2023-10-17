Магуайр в основе. Стали известны стартовые составы на матч Англия – Италия

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024. В матче лидеров группы С Англия на Уэмбли сыграет против команды Италии. Поединок начнется в 21:45.

Стали известны стартовые составы обеих команд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Фоден, Беллингем, Кейн, Решфорд.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Скальвини, Удоджи, Кристанте, Барелла, Фраттези, Эль-Шаарави, Берарди, Скамакка.

Англия лидирует в группе с 13 очками, Италия и Украина занимают 2 и 3 места соответственно, у обоих команд по 10 очков, но у итальянцев игра в запасе.