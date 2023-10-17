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  4. ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Жду голов не только от Довбика, но и от Судакова»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 20:33 |
289
0

ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Жду голов не только от Довбика, но и от Судакова»

Экс-игрок сборной о матче против Мальты

17 октября 2023, 20:33 |
289
0
ШЕЛЕПНИЦКИЙ: «Жду голов не только от Довбика, но и от Судакова»
УАФ.

Экс-игрок национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение по поводу матча отбора на Евро-2024 между Украиной и Мальтой.

«Наставнику сборной нужно больше доверять своим подопечным. Помните, что в обойме не только те 11 футболистов, которые выходят со старта на поле, а еще шесть-семь исполнителей, на которых можно рассчитывать. Вот и нынешнему главному тренеру Сергею Реброву следует сегодня усилить игру ближайшим резервом. Поверьте, незаменимых не бывает, наконец даже лидеры могут уставать.

Думаю, начнем с привычной схемы 4–2–3–1, тем не менее, в мобильности наши превосходят мальтийцев, и, воспользовавшись пространством, нужно постараться быстро открыть счет. Если этот замысел не сработает, то поскольку хозяева будут играть от обороны, переходить при позиционной атаке на игру с тремя форвардами. На фоне мальтийцев исполнительное мастерство украинцев выше, и это рано или поздно должно обеспечить результат. Жду забитых мячей не только от Довбика, но и от Судакова, открывшего счет в Праге с македонцами», – сказал Шелепницкий.

Игра Украины против Мальты начнется в 21:45 по Киеву. Напомним, в таблице группы С сборная Украины занимает 3 место с 10 очками. Мальта идет на 5-й позиции, имея 0 пунктов.

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Источник zbirna.com
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