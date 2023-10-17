Ювентус интересуется хавбеком, который летом был в шаге от Интера

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» Лазару Самарджичу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас Самарджич зарабатывает в «Удинезе» 425 тысяч евро в год. «Ювентус» готов предложить 21-летнему игроку сборной Сербии зарплату в три раза выше.

Минувшим летом Самарджич был в шаге от перехода в «Интер». Однако трансфер сорвался из-за того, что в последний момент агенты игрока захотели пересмотреть согласованные условия контракта, потребовав больше денег.

В нынешнем сезоне на счету Самарджича 2 гола в 8 матчах за «Удинезе» во всех турнирах.