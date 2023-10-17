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Италия
17 октября 2023, 19:58 | Обновлено 17 октября 2023, 20:45
444
0

Ювентус интересуется хавбеком, который летом был в шаге от Интера

Лазар Самарджич может покинуть «Удинезе» в январе

17 октября 2023, 19:58 | Обновлено 17 октября 2023, 20:45
444
0
Ювентус интересуется хавбеком, который летом был в шаге от Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лазар Самарджич

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» Лазару Самарджичу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас Самарджич зарабатывает в «Удинезе» 425 тысяч евро в год. «Ювентус» готов предложить 21-летнему игроку сборной Сербии зарплату в три раза выше.

Минувшим летом Самарджич был в шаге от перехода в «Интер». Однако трансфер сорвался из-за того, что в последний момент агенты игрока захотели пересмотреть согласованные условия контракта, потребовав больше денег.

В нынешнем сезоне на счету Самарджича 2 гола в 8 матчах за «Удинезе» во всех турнирах.

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Удинезе Ювентус трансферы трансферы Серии A Интер Милан Николо Скира
Источник Николо Скира
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