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Молодежные турниры
17 октября 2023, 19:40 | Обновлено 17 октября 2023, 20:00
782
7

Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»

Виктор Вацко – о скандале с игроком

17 октября 2023, 19:40 | Обновлено 17 октября 2023, 20:00
782
7
Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»
Instagram. Александр Роспутько

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал побег в РФ игрока юношеской команды «Шахтер» U-19 Александра Роспутько из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена».

«К «Шахтеру» вопрос. Почему они об этой истории заговорил в публичной плоскости только через полторы недели после бегства Роспутько? И заговорили только после того, как журналисты сделали запрос на клуб. Официального пресс-релиза не было, а он должен быть.

На мой взгляд, «Шахтер» будет виноват, если этот муд*** когда-нибудь заиграет в футбол. Я имею в виду серьезный футбол, а не чемпионат сибирской области.

«Шахтер» будет виноват, если не сделает все возможное в юридической плоскости, чтобы зарезать ему карьеру. Здесь компромиссов быть не может», – заявил Вацко.

Ранее отец беглеца Роспутько рассказал, где его сын.

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Александр Роспутько Виктор Вацко Шахтер Донецк скандал Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА смена гражданства Антверпен - Шахтер
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 8
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Віктор Коробка
В УЄФА неможливо виграти навіть справу про компенсацію за гравців, які були на контракті. Як Вацко собі уявляє спосіб зарізати карьєру цього втікача, якщо у нього і контракт скоро закінчується, і втік він в рашку, яка є спонсором УЄФА?!
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0
BillyBons
Вітя Васько мудак буде винен, якщо не заріже кар'єру Роспутьку. А взагалі - це вибір батьків і пацан тут ні до чого. 
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0
Алекс 19
Многие начали говорить что это некто распутмн оказывается нес этот российский бред что донбасс 8 лет бомбили то спращивается почему это вылезло сейчас ? Ктото же допустил ято человек с явно антиукраинскими взглядами и поддерживающий агрессию так долго оставался в клубе ? Выходит если бы не сбежал то человек явный враг и сейчас бы играл в шахтере ? Почему о побеге сообщили через 2 недели ? Чтлто с этимшахтером явно не то .Явно пророссийский клуб 
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0
Gargantua
там скорее всего пойдут по стопам Зинченко.
чем закончились попытки дисквалифицировать Зинченко?
на сколько я помню, не получили даже процент от трансфера из Уфы.
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0
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Maks
Всё верно сказал! 
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0
Алекс 19
Почему вы думаете что бывшие игроки шахтера тмпа звягинцев яремченко сколовский зубов все сепаратисты а ныгешний шахтер  это другие люди ? Это теже дети или внуки которых воспитывали в ненависти к Украине .может там не один распутмн а пол состава шахтера думают точно также .они растут в такой среде где родители ненавидят Украину и называют нас всех бандерлоги .Вспомните как в киев гнали на антимайдан сотни тысяч титушек с ножами из горловки донецка енакиево .чем онииотличаются от распутькиных ?
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-1
Flying Cat
Бо співучасники. Ось тут їх юристи будуть "безсилі". 
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-1
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