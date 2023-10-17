Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»

Украинский журналист Виктор Вацко прокомментировал побег в РФ игрока юношеской команды «Шахтер» U-19 Александра Роспутько из команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского «Антверпена».



«К «Шахтеру» вопрос. Почему они об этой истории заговорил в публичной плоскости только через полторы недели после бегства Роспутько? И заговорили только после того, как журналисты сделали запрос на клуб. Официального пресс-релиза не было, а он должен быть.

На мой взгляд, «Шахтер» будет виноват, если этот муд*** когда-нибудь заиграет в футбол. Я имею в виду серьезный футбол, а не чемпионат сибирской области.

«Шахтер» будет виноват, если не сделает все возможное в юридической плоскости, чтобы зарезать ему карьеру. Здесь компромиссов быть не может», – заявил Вацко.

Ранее отец беглеца Роспутько рассказал, где его сын.