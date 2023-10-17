НЕЩЕРЕТ: «Мы бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой»

21-летний голкипер киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины U-21 Руслан Нещерет прокомментировал победу против Англии (3:1) в матче отбора на Евро-2025.

«Давно не было подобных эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было удивительно, если честно. Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом. Возможно, англичане больше контролировали мяч, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах также была удивительной», – сказал Нещерет.

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После трех матчей отбора украинская молодежка вышла в лидеры группы F. Следующий матч подопечные Унаи Мельгосы проведут 17 ноября против сверстников из Люксембурга.