Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕЩЕРЕТ: «Мы бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой»
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 19:10 |
249
2

НЕЩЕРЕТ: «Мы бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой»

Голкипер поделился впечатлениями от матча с англичанами

17 октября 2023, 19:10 |
249
2
НЕЩЕРЕТ: «Мы бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой»
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

21-летний голкипер киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины U-21 Руслан Нещерет прокомментировал победу против Англии (3:1) в матче отбора на Евро-2025.

«Давно не было подобных эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было удивительно, если честно. Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом. Возможно, англичане больше контролировали мяч, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах также была удивительной», – сказал Нещерет.

ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, не позволивший Англии сравнять счет

После трех матчей отбора украинская молодежка вышла в лидеры группы F. Следующий матч подопечные Унаи Мельгосы проведут 17 ноября против сверстников из Люксембурга.

По теме:
Капитан сборной Англии U-21: «Украинцы, вы в наших сердцах, мы все с вами»
Тренер Англии U-21: «Украине повезло в контратаке»
Илья КВАСНИЦА: «Из Украины первыми дозвонились родители»
сборная Украины по футболу U-21 Украина - Англия сборная Англии по футболу U-21 Руслан Нещерет Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Футбол | 17 октября 2023, 12:32 1
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты

Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец, пожалуй, еще более знаковый для «красных»

Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 17 октября 2023, 10:10 12
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024

Тарас Степаненко пропустит важную игру

Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Футбол | 16.10.2023, 23:15
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Футбол | 17.10.2023, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбека Ювентуса дисквалифицировали на 7 месяцев за ставки
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Футбол | 17.10.2023, 12:27
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Давайте в этом году ещё обыграйте Люксембург и Азербайджан.
А остальные игры в 2024 и там ещё хз как всё будет.
Ответить
+2
west-ukr5555
Це хлопці на передовій б'ються за тебе, довбень. 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 12
Футбол
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 4
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем