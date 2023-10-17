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Италия
17 октября 2023, 18:28 |
440
1

Иммобиле может покинуть Лацио в январе

Звездным форвардом интересуются в Саудовской Аравии

17 октября 2023, 18:28 |
440
1
Иммобиле может покинуть Лацио в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле может покинуть клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, к Иммобиле есть интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. «Лацио» рассчитывает получить за своего лидера атак такую же сумму, какую получили летом за Сергея Милинковича-Савича – 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 2 гола в 9 матчах за «Лацио» во всех турнирах. В сентябре он был назначен новым капитаном сборной Италии.

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Чиро Иммобиле Лацио чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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