Иммобиле может покинуть Лацио в январе

Форвард римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле может покинуть клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, к Иммобиле есть интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. «Лацио» рассчитывает получить за своего лидера атак такую же сумму, какую получили летом за Сергея Милинковича-Савича – 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Иммобиле 2 гола в 9 матчах за «Лацио» во всех турнирах. В сентябре он был назначен новым капитаном сборной Италии.