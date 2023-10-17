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  4. КОНОПЛЯНКА: «Интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии»
Румыния
17 октября 2023, 17:42 | Обновлено 17 октября 2023, 17:59
578
3

КОНОПЛЯНКА: «Интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии»

Полузащитник «ЧФР Клуж» – о причинах переходов игроков в Саудовскую Аравию

17 октября 2023, 17:42 | Обновлено 17 октября 2023, 17:59
578
3
КОНОПЛЯНКА: «Интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии»
ФК Клуж. Евгений Коноплянка

Полузащитник румынского «ЧФР Клуж» Евгений Коноплянка считает, что не все игроки уезжают в чемпионат Саудовской Аравии ради денег.

«Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах. Читал интервью Хендерсона. Он сказал, что уехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии», – сказал Коноплянка.

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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Комментарии 3
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zzg77
В Китае и Японии футболисты пашут, а не трындят языком!!! Испанию и Германию посмотрел? Турист!!!
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+2
Владислав Рейский
так вот чего у него в топ чемпах не заладилось, ему румынский чемп был просто интересен)
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+1
stalevar1250
Так скачай сопку и смотри 😆😆😆
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0
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