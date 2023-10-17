КОНОПЛЯНКА: «Интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии»

Полузащитник румынского «ЧФР Клуж» Евгений Коноплянка считает, что не все игроки уезжают в чемпионат Саудовской Аравии ради денег.

«Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах. Читал интервью Хендерсона. Он сказал, что уехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии», – сказал Коноплянка.