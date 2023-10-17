Реал и Ливерпуль нацелились на звезду Баварии
Джамал Мусиала может покинуть чемпионов Германии
Ряд клубов АПЛ, включая «Ливерпуль», а также мадридский «Реал» проявляют интерес к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиала. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Контракты Мусиалы действует до лета 2026 года. Весной агент 20-летнего игрока сборной Германии начал переговоры по поводу нового соглашения со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.
Однако в конце прошлого сезона Салихамиджич был уволен, и процесс остановился. Теперь Мусиала готов рассмотреть предложения от других клубов.
В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 1 гол и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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