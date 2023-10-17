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Германия
17 октября 2023, 16:36 |
322
0

Реал и Ливерпуль нацелились на звезду Баварии

Джамал Мусиала может покинуть чемпионов Германии

17 октября 2023, 16:36 |
322
0
Реал и Ливерпуль нацелились на звезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Ряд клубов АПЛ, включая «Ливерпуль», а также мадридский «Реал» проявляют интерес к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиала. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракты Мусиалы действует до лета 2026 года. Весной агент 20-летнего игрока сборной Германии начал переговоры по поводу нового соглашения со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем.

Однако в конце прошлого сезона Салихамиджич был уволен, и процесс остановился. Теперь Мусиала готов рассмотреть предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне на счету Мусиалы 1 гол и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник Sport Bild
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